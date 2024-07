Schwerer Unfall: Hochschwangere Frau (27) in Auto eingeklemmt

Die 27-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden

Die 27-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden

Veröffentlicht am 25. Juli 2024, 17:39 / ©pixabay.com

Ein 30-jähriger Bosnier fuhr dabei mit seinem Auto aus Richtung Geinberg kommend Richtung Obernberg am Inn. Er überholte vor der Kreuzung der L1087 mit der L1102 einen LKW und bremste vor der Stopp-Tafel ab. Gleichzeitig kam aus Richtung Gurten eine hochschwangere 27-Jährige aus dem Bezirk Ried.

Rettung: Hochschwangere Frau in Auto eingeklemmt

Es kam zur Kollision, durch die die beiden Fahrzeuge in das angrenzende Feld geschleudert wurden. Die 27-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Insassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in die Krankenhäuser Braunau und Ried eingeliefert.