Nazi-Profiteurin als Namensgeberin: Kontroverse um Wiener Park

Bei den Namen der Wiener Verkehrsflächen zeigt sich eine klare Männerdominanz: Nur etwas mehr als zehn Prozent davon wurden nach Frauen benannt. Die Wiener Stadtregierung hat sich bei Amtsantritt auf die Fahnen geschrieben, hier Abhilfe zu schaffen. Tatsächlich werden bei Neubenennungen nun häufiger Frauen berücksichtigt: 2022 wurden beispielsweise 33 Straßen nach einer Frau benannt und 19 nach einem Mann. Der gute Wille ist also da, doch vor einem Monat wurde der Name einer Dame für eine Neubenennung gewählt, die nicht unumstritten ist: Mizzi Langer-Kauba.

Schifahrerin und Nazi-Profiteurin

Der Park beim Urban-Loritz-Platz in Wien-Neubau wurde nach Mizzi Langer-Kauba benannt, die vor allem als Schifahrerin und Alpinistinin in die österreichische Geschichte einging. In der Nähe des Parks führte sie bis zu ihrem Tod im Jahre 1955 ein Sportgeschäft. Das damalige Angebot in diesem Laden ist nun Stein des Anstoßes für viele: Langer-Kauba verkaufte dort auch Bekleidung der Hitlerjugend und des Bunds Deutscher Mädel, wie Flyer aus der Zeit belegen. Wie die Wiener Zeitung weiters herausfand, wurde das Geschäft von Langer-Kauba in den damaligen Zeitungen als „Verkaufsstelle der Reichszeugmeisterei der NSDAP für sämtliche parteiamtlichen Bekleidungs- und Ausrüstungs-Gegenstände sowie Abzeichen“ geführt. Somit handelt es sich bei der Unternehmerin um eine Nazi-Profiteurin, was der Parkbenennung einen bitteren Beigeschmack verleiht.