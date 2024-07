Studie enthüllt: So viele Vergebene verlieben sich fremd

Ungefähr 56 Prozent der Österreicher hatten während einer Beziehung schon einmal Schmetterlinge im Bauch. Das aber nicht wegen des eigenen Partners, sondern einer anderen Person. Dabei wird der Crush häufig als Beziehungsprobe gesehen, manchmal

aber auch als frischer Wind für die bestehende Partnerschaft. Der Großteil hält trotz

Schwärmerei an der aktuellen Partnerschaft fest. Das ergab eine Studie von ElitePartner.

Schwärmerei gleich Trennung?

Mehr als die Hälfte der Österreicher hatte schon mal eine Schwärmerei außerhalb der Beziehung. Nur bei einem Fünftel der Befragten entstanden dabei wirklich starke Gefühle. Diese unerwarteten Emotionen wurden vom Partner geheim gehalten. Dennoch hielt ein Drittel der Teilnehmer, überwiegend Männer, an der aktuellen Beziehung fest. Eine Schwärmerei oder Verliebtheit machte ungefähr 14 Prozent der Personen bewusst, dass sie in der aktuellen Partnerschaft unglücklich waren. Diese Erkenntnis kristallisierte sich vor allem bei Frauen heraus.

So sehen die Österreicher das Thema

Laut der Umfrage sehen vier von zehn Österreichern Schwärmereien oder Verliebtsein als eine schwere Beziehungsprobe an. Jeder Dritte vermutet, dass dies ein Zeichen dafür ist, dass in der Partnerschaft etwas nicht passt. Dabei finden 16 Prozent der Befragten, dass kleine Schwärmereien normal und harmlos sind. Und 14 Prozent sehen es unkritisch, solange man keinen Sex hat.

Entscheidend ist der Umgang mit den Gefühlen

„Wir begegnen in unserem Leben immer wieder Menschen, die wir interessant oder anziehend finden und die Emotionen in uns auslösen können. Selbst wenn wir in einer Beziehung zufrieden sind und uns sicher gebunden fühlen, sind wir nicht immun dagegen“, erklärte ElitePartner-Psychologin Lisa Fischbach. Entscheidend ist der Umgang mit diesen Gefühlen. Dennoch setzten sich viele Österreicher für den Erhalt der Beziehung ein. Das zeigen auch die Umfrageergebnisse, denn nur eine von zehn Beziehungen ist an Fremdgefühlen gescheitert.