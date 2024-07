Betrug! 80-Jähriger wollte „Enkelin“ helfen und verlor 55.000 Euro

Am 23. und 24. Juli rief eine angebliche Staatanwältin bei einem 80-jährigen Falchgauer an und teilte der Mann mit, dass seine Enkelin in einen Unfall verwickelt gewesen sei. Bei diesem Unfall sei eine Person verstorben. Die Enkelin säße im Gefängnis und nun sei eine Kaution von 25.000 Euro in Gold zu tätigen.

Mann verlor 55.000 Euro

Da die Kaution nicht genug gewesen sei, forderte die Staatsanwältin am folgenden Tag eine weitere Übergabe von Gold, diesmal im Wert von 30.000 Euro. Die Übergabe erfolgte auf einem öffentlichen Parkplatz. Da dem Flachgauer die Vorgehensweise der angeblichen Staatsanwältin doch seltsam vorkam, erstattete er Anzeige bei der Polizei. Dem Opfer entstand durch die Tat ein Schaden von 55.000 Euro.

