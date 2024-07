Während Betriebsurlaub: Dreiste Diebe stehlen Tresor aus Hotel

Einbrecher stahlen einen Tresor aus einem Hotel im Bezirk St. Veit an der Glan.

St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 25. Juli 2024, 18:21 / ©Fotomontage Canva

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Donnerstag gewaltsam in einen Gastbetrieb im Bezirk St. Veit an der Glan ein. Im Hotel befanden sich zu diesem Zeitpunkt wegen Betriebsurlaubes keine Gäste.

Tresor gestohlen

Im Thekenbereich durchsuchten die Täter sämtliche Laden, wobei drei Zigarettenstangen sowie alkoholfreie und alkoholische Getränke entwendet wurden. In weiterer Folge brachen sie die versperrte Pendeltür auf, die zur Empfangshalle und zum Restaurantbereich führte. So gelangten die Täter in den ersten Stock des Hotels. Dort brachen die unbekannten Täter die versperrte Bürotür auf. Im Büro wurde von ihnen ein versperrter Holzschrank gewaltsam aufgebrochen und ein fest verankerter Tresor herausgerissen und gestohlen. Im Tresor befanden sich unter anderem drei Kellnerbrieftaschen aus Leder mit einem Bargeldinhalt von mehreren Tausend Euro. Zudem waren dort noch drei weitere Zigarettenstangen verschiedener Marken sowie der Hauptschlüssel der Zentralschlüsselanlage verwahrt.