Festival „Murszene“ verzaubert den Grazer Mariahilferplatz

Heute startet das Festival "Murszene" am Mariahilferplatz.

Veröffentlicht am 25. Juli 2024, 18:40 / ©5 Minuten

Auch in diesem Sommer geht die musikalische Weltreise über die Kontinente und quer durch die Kulturen – so das Versprechen des Musikfestivals „Murszene“. Den Anfang macht heute, am 25. Juli, die Band Buena Banda. Während der nächsten drei Wochen werden zahlreiche weitere Musiker ihr Talent zum Besten geben. Alle Termine und Acts findest du hier: