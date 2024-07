Kellerbrand in Perau: Giftiger Rauch versperrte Fluchtwege

Die Atemschutztrupps kämpften sich in den verrauchten Keller des Mehrparteienhauses in Villach-Perau vor.

Veröffentlicht am 25. Juli 2024, 18:50 / ©Hauptfeuerwehrwache Villach

Heute Nachmittag gab es aufgrund eines Kellerbrands einen großen Feuerwehreinsatz in Villach-Perau. Dazu liegen nun nährere Informationen der Hauptfeuerwache Villach vor.

Starke Rauchentwicklung

Kurz vor 15.30 Uhr ging ein Anruf bei der Feuerwehrleitstelle Villach ein: Die aufgeregte Anruferin meldete starke Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus in Perau. Dabei sprach sie auch von dichtem Rauch, der aus dem Keller dringen solle. Sofort wurden die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Perau alarmiert. „Als der Löschzug der Hauptfeuerwache am Einsatzort eintraf, konnte bereits ein massiver Rauchaustritt aus dem Keller festgestellt werden. Teile des Stiegenhauses waren voller Rauch, der den Bewohnerinnen und Bewohnern den Fluchtweg versperrte“, teilten die Florianis der Hauptfeuerwache mit.

©HFW Villach Bei dem Kellerbrand in Villach standen die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Perau im Einsatz.

Giftiger Rauch wurde zur Belastungsprobe

„Mit Wärmebildkamera und mehreren Löschleitungen ausgerüstet, kämpften sich die Atemschutztrupps in dem völlig verrauchten Keller des Hauses vor“, berichtet Oberbrandinspektor Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnte der Brandherd erst nach mehreren Minuten lokalisiert und eingedämmt werden. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der giftige Rauch wurde mit elektrischen Entlüftungsgeräten aus dem Keller abgesaugt. „Auch der Rauch aus dem Stiegenhaus wurde mittels Hochleistungslüftern über die dafür vorgesehenen Rauchabzugsklappen ins Freie geblasen“, so Regenfelder weiter. Durch den Einsatz eines Mehrgasmessgerätes wurden der Keller und das Stiegenhaus auf eine gesundheitsgefährdende Kohlenmonoxidkonzentration überprüft. Dabei wurde keine gefährliche Konzentration festgestellt.

Brandursache unklar

Die Kriminalpolizei Villach ermittelt derzeit in Bezug auf die Brandursache. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses konnten im Wohnhaus verbleiben, Vertreter der zuständigen Hausverwaltung wurden über den Kellerbrand in Kenntnis gesetzt. Im Einsatz standen die oben erwähnten Feuerwehren mit zwölf Fahrzeugen und rund 45 Mann, zudem die Polizei und der Rettungsdienst.