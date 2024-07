SPÖ-Schaunig: „Viele können sich Eigentum nicht mehr leisten“

Diese Woche ging im Klagenfurter Stadtteil Harbach der Spatenstich für das Wohnbauprojekt „Heimatglück“ über die Bühne. Dort sollen rund 70 leistbare Eigentumswohnungen zwischen 43 und 125 Quadratmetern entstehen. Vor Ort war auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ): „Ich habe im Jahr 2.000 als Sozialreferentin ein Konzept für den Wohnraum der Zukunft geschrieben. Genau ein solches Konzept, wie hier in Harbach jetzt umgesetzt wird.“ Bauträger ist die „Neue Heimat“, eine Tochter der landeseigenen gemeinnützigen Bauvereinigung Landeswohnbau Kärnten (LWBK). Das Investitionsvolumen beträgt rund 21 Millionen Euro.

©Adrian Hipp Am Mittwoch erfolgte der Spatenstich für das Bauprojekt „Heimatglück“ im Klagenfurter Stadtteil Harbach.

Leistbare Miet- und Eigentumswohnungen entstehen in Klagenfurt

Besonders hebt die Wohnreferentin gegenüber 5 Minuten auch die integrativen Wohnformen sowie die Mischung von Miete und Eigentum hervor: „Es ist ein Mix aus Angeboten, ein Anstoß an den öffentlichen Verkehr, ein soziales Miteinander. Das ist das Besondere, dass dieses Quartier ausmacht.“ Ein springender Punkt ist für Schaunig aber auch die Leistbarkeit: „Wir haben in Kärnten eine etwas begünstigte Situation, hier sind zwei Drittel aller Mietwohnungen im Eigentum gemeinnütziger Bauvereinigungen oder Gemeinden. Das bedeutet, dass diese weit unter den marktüblichen Mieten liegen.“ Aktuell liege die Finanzierungsmiete im südlichsten Bundesland bei 3,80 Euro, exklusive Betriebs- und Heizkosten. Dennoch weiß die Landeshauptmann-Stellvertreterin: „Auch diese Mieten stellen gewisse Bevölkerungsgruppen vor Herausforderungen, weshalb wir im nächsten Jahr ganz massiv die Wohnbeihilfe verbessern“ – 5 Minuten berichtete.

©Adrian Hipp LH-Stv. Gaby Schaunig zur Immobiliensituation: „Wir haben in Kärnten eine etwas begünstigte Situation.“

Schaunig: „Wir reden über Preise, die für die Kärntner noch leistbar sind„

Im Bereich des Eigentums hätten indes die Voraussetzungen rund um die KIM-Verordnung dazu geführt, dass viele Menschen überhaupt keinen Kredit mehr bekommen. „Sie also kein Eigentum mehr erwerben können“, stellt Schaunig weiter klar. Es brauche dringend eine Abänderung besagter Verordnung, fordert Kärntens Wohnbaureferentin. Zum anderen versuche man mit den gemeinnützigen Bauvereinigungen leistbares Eigentum zu schaffen, wie beim gestrigen Spatenstich von hiHarbach. „Hier reden wir über Preise, die für die Menschen noch leistbar sind und wo auch eine Finanzierung zu bekommen ist.“ Die Zwei-, Drei- und Vierzimmer-Eigentumswohnungen bieten entweder Eigengärten, Balkone, Terrassen oder Loggien und sind ab einem Einstiegspreis von 169.000 Euro erhältlich. Die 70 Wohnungen verteilen sich auf fünf Gebäude mit zwei bis fünf Stockwerken. Geplant wurde das Ensemble von Architekt Sebastian Horvath.

©Adrian Hipp | Auf diesem Grundstück in Klagenfurt entstehen aktuell 70 Wohnungen. ©Adrian Hipp | Allesamt bieten entweder Eigengärten, Balkone, Terrassen oder Loggien.

Kärntens Wohnbaureferentin wünscht sich Umdenken am Immobilienmarkt

„Wir haben jetzt schon das attraktivste Angebot im Bundesländervergleich, auch bei der Förderung im Eigentumsbau“, stellt Schaunig klar. Dennoch wünscht sich die Wohnbaureferentin weiterhin ein Umdenken am Immobilienmarkt: „Die Menschen brauchen zusätzlich zur Wohnbauförderung – und hier reden wir von Krediten, welche das Land vergibt, in der Größenordnung von etwa 60 bis 70.000 Euro und günstigen Verzinsung von 0,5 Prozent in den ersten Jahren und 1,5 Prozent nach 20 Jahren – eine Kreditfinanzierung“, so die Landeshauptmann-Stellvertreterin. Genau an diesem zweiten Teil scheitere es laut Schaunig, da in vielen Fällen keine Kreditfinanzierung zu erlangen sei. „Hier steuern wir jetzt entgegen, in dem wir über die gemeinnützigen Vereinigungen auch verstärkt Eigentum bauen, weil das einfach leistbare Preise sind, die auch leichter zu finanzieren sind.“

SPÖ-Schaunig zu Mieten: „Hier müsste man gesetzlich eingreifen“

Im Miet-Privatbereich sieht Schaunig hingegen die Bundesregierung gefordert, eine Obergrenze und damit einen Stopp der hohen Mietpreis-Steigerungen durchzuführen. „Das wäre rechtlich möglich“, stellt Kärntens Wohnbaureferentin klar. „Zum Teil haben wir ja bereits geregelte Mieten in Österreich. Das Problem ist nur, dass das kaum auf Mietverhältnisse Anwendung findet. Hier ist das Mietrechtsgesetz sehr eingeschränkt.“ Vor allem in Kärnten finde man kaum private Mietverhältnisse, welche eine Miete haben, die nach dem Richtwert oder der Kategorienmiete zu berechnen ist. Stattdessen hätte man hauptsächlich frei vereinbare Mietzinse. „Das zweite Problem ist, im gemeinnützigen Wohnbau haben wir zwar Steigerungsraten von einem Prozent Valorisierung pro Jahr, im privaten Bereich war es in den letzten Jahren aber weit mehr!“ Schaunig spricht von zweistelligen Prozentbeträgen. „Das ist durch nichts zu rechtfertigen und hier müsste man gesetzlich eingreifen“, ist sie überzeugt.