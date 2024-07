Stabilität und Wachstum: Radio Grün Weiß überzeugt im ersten Halbjahr 2024

Veröffentlicht am 25. Juli 2024, 19:03 / ©RGW-Treitler

„Unsere Position als zweitstärkstes privates Radiounternehmen in der Steiermark ist ein klarer Beweis für die hohe Qualität unseres Programms und das unermüdliche Engagement unseres Teams. Diese Anerkennung bestärkt uns darin, weiterhin innovative und unterhaltsame Inhalte zu liefern, die den Geschmack und die Bedürfnisse unserer Hörerinnen und Hörer treffen“, freut sich das Team von Radio Grün Weiß. Mit einem konstanten Marktanteil von 5 Prozent in der gesamten Steiermark, basierend auf der Hörerschaft ab 10 Jahren, zeigt sich die Popularität des Senders. Der Marktanteil von 9 Prozent im offiziellen Verbreitungsgebiet, unterstreicht die Bindung der regionalen Zuhörerschaft.

Erweiterung durch DAB+ und neue UKW-Frequenz

Die Einführung von DAB+ und die neue UKW-Frequenz (88,8 MHz) in der Weststeiermark markieren ebenfalls einen bedeutenden Schritt in der Expansionsstrategie des Senders. „Diese technologischen Erweiterungen ermöglichen es uns, unsere Reichweite zu vergrößern und noch mehr Menschen mit unserem vielfältigen Programm zu erreichen. Wir sind optimistisch, dass diese Maßnahmen sich auch bei künftigen Radiotests im Marktanteil widerspiegeln“, heißt es in einer aktuellen Aussendung.

©RGW-Treitler | Inhaber Nicole Gollnhuber und Peter Petzner sowie Musikchef Mario Fraiss. ©Paller

„Magische Marke“: Über 100 Minuten pro Session

Neben dem Radiotest zeigen auch die neuesten Online-Nutzungsdaten erfreuliche Kennwerte für Radio Grün Weiß. Mit einem Anstieg von 5,6 Prozent bei den durchschnittlichen Sessions pro Monat konnte das beliebte steirische Privatradio seine Position weiter festigen. Peter Petzner, einer der Inhaber von Radio Grün Weiß, betont: „Wir sind sehr zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen und danken unseren treuen Hörerinnen und Hörern für ihre kontinuierliche Unterstützung. Unsere neuen Technologien und Frequenzen bieten uns spannende Möglichkeiten, die wir mit Enthusiasmus nutzen werden.“ Ein weiteres Highlight stellt die durchschnittliche Dauer pro Session dar, die weiterhin über der magischen Marke von 100 Minuten liegt. Mit 101 Minuten pro Session wird deutlich, dass die Hörerinnen und Hörer von Radio Grün Weiß nicht nur einschalten, sondern auch länger verweilen. Nicole Gollnhuber, ebenfalls Inhaberin, fügt abschließend hinzu: „Die Herausforderungen der schwankenden Radiotestergebnisse motivieren uns, noch härter zu arbeiten und unser Angebot weiter zu optimieren. Wir blicken mit großer Zuversicht und kreativen Ideen in die Zukunft, um unsere Position weiter zu stärken.“