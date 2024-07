Vier Verletzte nach Autounfall in Hermagor, darunter ein Kleinkind

Heute gegen 14.30 Uhr war ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk Hermagor mit seinem Auto auf der Gailtalstraße (B 111) in Obervellach im Bezirk Hermagor unterwegs. Unmittelbar vor dem Ortsbeginn von Hermagor geriet er auf der Geraden aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er zuerst ein entgegenkommendes Auto, das von einem 18-Jährigen aus dem Bezirk Hermagor gelenkt wurde. In weiterer Folge prallte er frontal gegen einen weiteren entgegenkommenden PKW, gelenkt von einer 42-jährigen Frau aus dem Bezirk Hermagor.

Vier Verletzte nach Kollision

Bei der Kollision wurden der 39-jährige PKW-Lenker sowie seine 40-jährige Ehefrau und seine zweieinhalbjährige Tochter, die sich ebenfalls im Auto befanden, unbestimmten Grades verletzt. Alle drei wurden nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus Hermagor gebracht. Die 42-jährige Autolenkerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. An beiden an der Kollision beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden, am PKW des 18-Jährigen entstand lediglich leichter Sachschaden.

Totalsperre der Gailtalstraße

Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergung der Verletzten kam es zu einer Totalsperre der Gailtalstraße von 14.40 bis 15.30 Uhr, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Hermagor. Der Alkomatentest verlief bei allen beteiligten Lenkern negativ.