Autorin Karin Peschka erhält Veza-Canetti-Preis 2024

Karin Peschka, geboren 1967, wuchs in Eferding, Oberösterreich, als Wirtstochter auf. Sie lebt seit 2000 in Wien. Peschka besuchte die Sozialakademie Linz und arbeitete u. a. mit alkoholkranken Menschen und arbeitslosen Jugendlichen sowie mehrere Jahre im Bereich Onlineredaktion und Projektorganisation. Sie publizierte in diversen Anthologien und schrieb Kolumnen für oe1.ORF.at. Bislang sind sechs Bücher von Karin Peschka im Otto Müller Verlag erschienen: „Watschenmann“ (2014), „FanniPold“ (2016), „Autolyse Wien“ (2017), „Putzt euch, tanzt, lacht“ (2020), „Dschomba“ (2023) und „Bruckners Affe“ (2024). Der Debütroman „Watschenmann“ wurde 2019 für die Bühne adaptiert und im Wiener Volkstheater aufgeführt. Im Juli 2024 ist mit „Bruckners Affe“ das erste Bühnenstück der Autorin als bibliophile Ausgabe mit einem Essay erschienen. Karin Peschka hat bereits etliche Auszeichnungen erhalten, u. a. den Literaturpreis Wartholz 2013, den Floriana Literaturpreis 2014, den Literaturpreis ALPHA 2015, den Ingeborg-Bachmann-Publikumspreis 2017, das renommierte Robert-Musil-Stipendium 2020-2023, den Landeskulturpreis Oberösterreich für Literatur 2023 und aktuell den Veza-Canetti-Preis 2024. Für den österreichischen Buchpreis und die HOTLIST wurden ihre Bücher mehrfach nominiert. Sie finden sich außerdem regelmäßig auf der ORF-Bestenliste.

„Karin Peschka bereichert das literarische Leben auf außergewöhnliche Weise“

„Karin Peschkas Arbeiten – darunter Romane, Kurzprosa, Haikus, Langgedichte und jüngst auch ein Theaterstück – sind kraftvolle Angebote an die Lesenden, sich mit der Fragilität des menschlichen Lebens und mit Endlichkeit auseinanderzusetzen, sich mit Historischem und Erinnerung zu konfrontieren. Dafür entwickelt Peschka eine eindrucksvolle Sprache: Die Autorin findet Anleihen im österreichischen Dialekt, zeigt Mut zur Reduktion oder gar zur Lücke oder ersetzt etwa das erzählende Ich durchgängig mit dem Infinitiv.“, so Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. „Karin Peschka bereichert das literarische Leben auf außergewöhnliche Weise. Ich freue mich, ihr den diesjährigen Veza-Canetti-Preis, einen der höchsten literarischen Auszeichnungen der Stadt Wien, überreichen zu dürfen und gratuliere ihr sehr herzlich.“ Der Preis der Stadt Wien ist mit 10.000 Euro dotiert.