Vom Müllfahrzeug bis zum Bagger: Stadt Wien verkauft alte Fahrzeuge

Besichtigung von gebrauchten Geräten und Fahrzeugen am 29. und 30. Juli 2024

Diese werden jedoch nicht verschrottet oder entsorgt, sondern zum Verkauf angeboten. Am 29. und 30. Juli 2024 ist es wieder einmal soweit: von 8 bis 13 sind die Fahrzeuge und Geräte in der Abschleppgruppe Simmering (Jedletzbergerstraße 1, 1110 Wien), auf der MA 48-Deponie Rautenweg (Rautenweg 83, 1220 Wien), im MA 48-Kompostwerk Lobau (Lobgrundstraße, 1220 Wien) und in der MA 48-Abfallbehandlungsanlage (Percostraße 2, 1220 Wien) zu besichtigen.

Vom Müllsammelfahrzeug bis zum Bagger

„Eine persönliche Begutachtung vor Ort empfiehlt sich auf jeden Fall, da die Fahrzeuge und Geräte reparaturbedürftig und amtlich nicht überprüft sind. Den Käufern dienen sie in der Regel als Ersatzteilspender, wobei es hierfür mangels technischer Prüfung keine Gewährleistung von Seiten der MA 48 gibt“, teilt die Stadt Wien mit. Besondere Gustostückerln sind diesmal 12 Müllsammelfahrzeuge, eine Siebmaschine und ein Planierfahrzeug. Alle weiteren zum Verkauf angebotenen Fahrzeuge und Geräte sind auf der Homepage der 48er aufgelistet.

Angebotslegung nur schriftlich möglich

Angebote für die Ausstellungsstücke müssen in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „MA 48-VEAU-20061/2024“ bis spätestens 5. August 2024, 13 Uhr, in der Magistratsabteilung 48, 1050 Wien, Einsiedlergasse 2, Erdgeschoß/Zimmer 32 einlangen. Die passenden Formulare erhalten Interessent während der Besichtigungszeiten oder als Download auf der Homepage der 48er.

