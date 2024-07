Olympia-Auftakt: In diesem Wiener Pub gibt’s morgen gratis „Seine-Wasser“-Shots

Echtes Parisfeeling will ein Pub im Ersten mit "Seine-Wasser"-Shots nach Wien bringen.

Echtes Parisfeeling will ein Pub im Ersten mit "Seine-Wasser"-Shots nach Wien bringen.

Veröffentlicht am 25. Juli 2024, 19:43 / ©Fotomontage Canva

Olympia naht: Morgen beginnen die Olympischen Sommerspiele, die in diesem Jahr in Paris abgehalten werden. Im Vorfeld gab es einige Aufregung um die Wasserqualität der Seine, in der nicht nur die olympischen Schwimmer gegeneinander antreten sollen, sondern die auch der Schauplatz der großen Eröffnungszeremonie werden soll. Mittlerweile soll der Fluss, der durch die französische Hauptstadt fließt, eine ausreichende Wasserqualität für die olympischen Wettkämpfe erreicht haben. 1,4 Milliarden Euro wurden investiert, um die Qualität des Seine-Wassers europäischen Normen entsprechend aufzubereiten.

„Seine-Wasser“-Shot und Public Viewing

Doch gilt das auch für den „Seine-Wasser“-Shot, der von dem Pub „Golden Harp“ in der Johannesgasse im ersten Bezirk morgen zum Olympia-Auftakt gratis angeboten wird? Die Betreiber des Pubs gaben auf Facebook Entwarnung: Serviert werde mutigen Gästen kein echtes Seine-Wasser, sondern ein eigens für die Olympia-Eröffnung kreiertes Kaffeelikörgetränk. Ab 19 Uhr können sich Besucher morgen ihren Begrüßungsshot abholen und danach beim Public Viewing gemeinsam den Olympia-Auftakt ansehen.