Klagenfurt hört zu: Anwohner bringen Sorgen bei Hofgesprächen vor

Unter dem Titel „Hofgespräche“ fanden sich gestern Anwohner städtischer Wohnanlagen im Park der Hugo-Wolf-Gasse in Klagenfurt ein, um direkt ihre Anliegen mit den Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung zu besprechen. Eingeladen waren Mieterinnen und Mieter der Wohnanlagen in der Florian-Gröger-Straße, Hugo-Wolf-Gasse, Karawankenzeile, Rosentaler Straße und Ankershofenstraße. Bürgermeister Christian Scheider und Wohnungsreferent Vizebürgermeister Alexander Kastner standen gemeinsam mit „Klagenfurt Wohnen“-Geschäftsführer Gerhard Scheucher und Michael Haberl von der Hausverwaltung „Klagenfurt Wohnen für die persönlichen Gespräche zur Verfügung.

Von Lärmbelästigungen bis zu Parkplatzmangel

Die Themen, die den Mietern am Herzen lagen, waren breit gefächert: Parkplatzmangel, Lärmbelästigungen, Verschmutzungen in den Stiegenhäusern, Wohnungsleerstände, Müllablagerungen oder Nachbarschaftsstreitigkeiten wurden angesprochen. Die Gespräche waren geprägt von einem respektvollen Miteinander und einem konstruktiven Austausch von Ideen. Die Anwohner konnten ihre Sorgen offen ansprechen, während die Stadtvertreter aktiv zuhörten und Lösungen in Aussicht stellten.

©StadtKommunikation/Krainz Im Park der Hugo-Wolf-Gasse konnten Klagenfurter Mieter ihre Anliegen vorbringen.

Anliegen werden ernst genommen

„Für uns waren die Hofgespräche sehr wertvoll. Wir haben aus erster Hand erfahren, welche Anregungen und Probleme es in den Wohnanlagen gibt. Manche Mieter wohnen bereits seit mehr als 40 Jahren in den Wohnanlagen. In seinem Zuhause und seiner persönlichen Umgebung soll man sich natürlich wohlfühlen. Wir haben alle Anregungen aufgenommen und werden uns umgehend darum kümmern“, so die Verantwortlichen unisono.

Hofgespräche als Raum für gemeinschaftliches Handeln

Die Hofgespräche haben nicht nur dazu beigetragen, bestehende Probleme zu identifizieren, sondern sie haben auch einen Raum für gemeinschaftliches Denken und Handeln geschaffen. Die Anwohner fühlten sich gehört und ernstgenommen. „Die Stimme der Bürger zählt und ist entscheidend für die Gestaltung eines lebenswerten Wohnraums“, sind sich Scheider und Kastner einig. Die positiven Rückmeldungen der Teilnehmer zeigen, dass solche Formate der Bürgerbeteiligung nicht nur gewünscht, sondern auch notwendig sind.