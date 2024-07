87-Jährige von abstürzendem Auto mitgerissen – tot!

Tragödie in Stanz im Mürztal: Gegen 15 Uhr hielt die 87-jährige PKW-Lenkerin am linken Straßenrand, bei dort befindlichen Postkästen, an. Sie brachte ihren PKW zum Stillstand und stieg aus diesem aus. Die Lenkerin dürfte allerdings den Wählhebel des Automatikgetriebes in den Leerlauf geschalten haben, wodurch das Fahrzeug ins Rollen geraten sein dürfte. Infolgedessen stürzte das Fahrzeug einen Hang hinunter und riss die 87-Jährige mit.

87-Jährige starb noch an Unfallstelle

Anrainer fanden die Verunfallte und setzten die Rettungskette sofort in Gang. Für die 87-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Ein Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2024 um 20:34 Uhr aktualisiert