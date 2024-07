Lebendige Geschichte: Erlebe den harten Alltag von Saudirn und Rossknecht

In die Vergangenheit eintauchen kann man im Freilichtmuseum Maria Saal immer, doch das neueste Projekt lässt den Alltag vergangener Zeiten richtig lebendig werden: Bei der Veranstaltung „Saudirn, Rossknecht und Halterbub – Dienstbotendasein am Land“ werden am Dienstag, den 30. Juli, ein Vortrag und gespielte Szenen an „Originalschauplätzen“ im Freilichtmuseum geboten.

©R. Bäck Ob die Magd im Freilichtmuseum Maria Saal wohl von einem besseren Leben als Bäuerin träumt?

Kein leichtes Los für Mägde und Knechte

„Mägde und Knechte, die große besitzlose, lohnabhängige Bevölkerung am Land, hatten oft kein leichtes Los. Recht gleichförmig vollzogen sich ihre Jahre, die anfallenden Arbeiten richteten sich nach den Jahreszeiten und religiösen Festen, die eine seltene Abwechslung boten. Und zu Maria Lichtmess im Feber hieß es dann bleiben oder zu einem neuen Bauern weiterziehen. Die wenigen persönlichen Habseligkeiten passten locker in einen Koffer oder Truhe“, beschreiben die Veranstalter das harte Leben der Dienstboten anno dazumal.

Szenen aus ländlichen Lebenswelten

Als Schauplatz der Veranstaltung dienen die historischen Häuser und Höfe des Freilichtmuseums Maria Saal. Dort begegnen den Besuchern Akteurinnen und Akteuren der Theatergruppe „Elithe“. Sie zeigen Szenen aus ländlichen Lebenswelten, wie sie sich damals zugetragen haben könnten.