Wollte Freund grüßen: 8-Jähriger von Traktoranhänger überrollt

Der 8-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Der 8-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Veröffentlicht am 25. Juli 2024, 20:54 / ©ARA Flugrettung

Am Donnerstagnachmittag lenkte ein 53-jähriger Österreicher, mit einem 11-jährigen Kind als Beifahrer, seinen Traktor mit Kreisleranhänger auf der Gemeindestraße Simon-Radl-Weg in Kundl. Zur selben Zeit ging ein 8-Jähriger zu Fuß auf der Straße. Als ihn der Traktor passiert hatte, drehte sich der Junge um wollte seinen 11-jährigen Freund am Traktor grüßen. Dann passierte das Unglück.

8-Jähriger von Anhänger überrollt

Der 8-Jährige dürfte dabei den etwas breiteren Kreisleranhänger des Traktors übersehen haben. Er kam zu Sturz und wurde vom linken Reifen des Kreisleranhängers überrollt. Der 8-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.