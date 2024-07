Suchaktion am Millstätter See: Wasserrettung findet vermisste Kinder

Millstätter See

Vergangenen Sonntag wurde die ÖWR Ferndorf am Millstätter See zu einem Erste-Hilfe-Einsatz sowie zu einer Personensuche gerufen. Nachdem die fleißigen Helfer bereits gegen 14 Uhr eine tiefere Fleischwunde im Bein eines Badegasts versorgt hatten, wurden sie gegen 16 Uhr erneut alarmiert.

Kinder kehrten nicht zurück

Ein Elternteil informierte die Bootsbesatzung der ÖWR Ferndorf darüber, dass ihre Kinder vor längerer Zeit mit einem Stand-up-Paddle auf den See hinausgefahren und bis dato nicht zurückgekehrt waren. Die Mutter kannte glücklicherweise das Ziel der Kinder. „Sofort wurde das Boot startbereit gemacht, vom Steg abgelegt und der genannte Bereich gründlich abgesucht“, teilte die ÖWR Ferndorf mit. Die Suchaktion dauerte nicht lange – die Kinder wurden wohlauf am Stand-up-Paddle aufgefunden. Sie wurden in das Boot der Wasserrettung geholt und konnten sicher wieder zum Steg gebracht werden.