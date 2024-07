Der Freitag bringt Sonnenschein und bis zu 29 Grad

Am Freitag soll es bis zu 29 Grad haben.

Am Freitag soll es bis zu 29 Grad haben.

Veröffentlicht am 25. Juli 2024, 21:55 / ©5 Minuten

Regen wird diesmal nicht erwartet. „Am Nachmittag bilden sich über den Bergen nur kleine Quellwolken“, heißt es. Am Morgen soll es mit 9 bis 14 Grad speziell in den obersteirischen Tälern eher frisch werden. Am Nachmittag steigen die Temperatur auf 26 bis 29 Grad.