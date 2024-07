Wetterprognose: Am Freitag dominiert der Sonnenschein

Am Freitag erreichen die Temperaturen bis zu 31 Grad.

Am Freitag erreichen die Temperaturen bis zu 31 Grad.

Veröffentlicht am 25. Juli 2024, 22:02 / ©5 Minuten

„Der Sonnenschein dominiert, nur hohe dünne Wolken zieren den Himmel“, sagt die GeoSphere das Wetter für Freitag voraus. Am Nachmittag können sich über den Bergen Quellwolken bilden, im Südwesten sind einzelne Regenschauer oder Gewitter möglich. Am Morgen liegen die Temperaturen zwischen 7 und 17 Grad, am Nachmittag steigen diese auf bis zu 31 Grad.