Sonniger Start ins Wiener Wochenende

In der Bundeshauptstadt wird es am Freitag sommerlich: Über ganz Wien strahlt die Sonne, nur gelegentlich ziehen dünne Wolken vorüber, wie Geosphere Austria bekannt gibt. Dabei weht ein mäßiger bis schwacher Ostwind. Die Minimaltemperatur beträgt am Freitag 15 Grad, doch am Nachmittag werden Höchstwerte bis zu 30 Grad erwartet.