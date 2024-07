„Am Ende ihrer Kräfte“: Familie fand vermisste Mutter noch rechtzeitig

Nach einer ersten erfolglosen Suchaktion am 24. Juli 2024 wurde auch heute weiter intensiv nach einer 66-jährigen Frau aus dem Bezirk Braunau gesucht. Die demenzkranke Frau wurde zuletzt am 23. Juli 2024 gegen 22 Uhr von einer Nachbarin im Stadtgebiet von Braunau gesehen. „Weil auch das Fahrrad der Frau nicht mehr vor Ort ist, wird davon ausgegangen, dass sie mit diesem unterwegs ist. Da sie mit ihrem Fahrrad gerne nach Ranshofen fährt, erstreckt sich die Suche auch auf diesen Bereich“, hieß es seitens der Polizei.

Familie konnte Frau finden

Am Freitagabend gab es dann positive Nachrichten zu dem Fall. Die Frau konnte von ihrer Familie gefunden werden. „Sie wurde in der Rivera am Inn in Braunau/ Richtung Hochburg Ach gefunden, mitten im Wald am Ufer, völlig durchnässt am Ende ihrer Kräfte und verwirrt!“, teilt die Tochter der Frau in den Sozialen Medien mit. Nun befinde sich die 66-Jährige im Krankenhaus Braunau und wird versorgt. Auch die Polizeiinspektion Braunau bestätigte auf Anfrage von 5 Minuten, dass die Vermisste wieder gefunden wurde.