Einbruch in Hotel im Bezirk Hermagor scheiterte

Die Kärntner Polizei ermittelt nun in dem Fall.

In der Nacht

Die Kärntner Polizei ermittelt nun in dem Fall.

Veröffentlicht am 26. Juli 2024, 06:11 / ©Maja Miskovic

Unklar ist, wie sich die beiden bislang unbekannten Täter Zutritt in das Hotel verschafft haben. „Dort gelang es ihnen aber, durch gewaltsames Aufreißen einer Glasschiebetüre in die Büroräumlichkeiten des Hotels einzudringen“, heißt es seitens der Polizei. Vergeblich versuchten sie in der Folge den Tresor aus der Wandverankerung zu reißen.

Überwachungskamera zeichnete Einbruch im Bezirk Hermagor auf

„Auf einem Überwachungsvideo ist zu erkennen, dass es sich um zumindest zwei Täter handelt. Einer von ihnen trug eine schwarze Sturmhaube und Arbeitshandschuhe“, erklären die Beamten. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch nicht bekannt.