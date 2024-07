Tragödie am Wilden Kaiser: 78-jähriger stürzt in den Tod

Veröffentlicht am 26. Juli 2024, 06:23 / ©ARA-Flugrettung,

Die beiden Bergsteiger starteten ihre Tour um 6.30 Uhr bei den Wegscheid Almen und machten sich auf den Weg über das Schneekar zur Westflanke des Treffauer, dessen Gipfel sie um 11.30 Uhr erreichten. Nach einer kurzen Rast setzte das Duo den Weg zum südlich gelegenen Tuxeck fort.

78-Jähriger stürzt 50 Meter vor seinem Enkel in die Tiefe

Der Abstieg über die steilen, steinschlaggefährdeten Schrofen forderte höchste Konzentration und Trittsicherheit. Der 78-Jährige führte den Weg, während sein Enkel hinter ihm ging. Plötzlich geschah alles ganz schnell: In einer 40 Grad steilen, felsdurchsetzten Grasflanke verlor der erfahrene Bergsteiger den Halt. Der Sturz, der knapp 50 Meter in die Tiefe führte, endete in einer steil eingeschnittenen Rinne, teilt die Polizei mit.

Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen

„Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur mehr den Tod des 78-Jährigen feststellen. Der Verstorbene, sein Enkel und ein weiterer Wanderer wurden mittels Tau geborgen und vom Polizeihubschrauber ins Tal geflogen“, heißt es seitens der Polizei weiter. Der Notarzthubschrauber, die Bergrettung Scheffau, ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes, die Einsatzkräfte des Polizeihubschraubers sowie die Alpinpolizei Kufstein und zwei Polizeistreifen waren im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.07.2024 um 07:08 Uhr aktualisiert