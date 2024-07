„La Strada“ startet heute: Graz wird zur Bühne für Straßenkunst-Festival

Der Auftakt des 27. „La Strada“-Festivals findet heute Abend um 19 Uhr im historischen Landhaushof statt. Das französische Ensemble „Collectif Sous Le Manteau“ präsentiert ihr Stück „Mikado, small tales of falling“.

Kostenlose Highlights auf Grazer Plätzen

Über die gesamte Festivalwoche hinweg gibt es viele weitere kostenlose Events. Am Karmeliterplatz zeigt das „Copenhagen Collective“ in „The Genesis“, wie wichtig und kraftvoll Unterschiede sein können. Am Hauptplatz kannst du aktiv an der Performance der „Compagnie Dyptik“ teilnehmen. Am Freiheitsplatz sorgt das Duo Adrian Schvarzstein und Paolo Martini mit ihrem „Sweet Home on Wheels“ für Unterhaltung. Am 1. und 2. August wird die Gruppe „Galmae“ dort mit einer Schnurinstallation auftreten.

Spaß für die ganze Familie

Auch die kleinen Gäste kommen auf ihre Kosten: Im Minoritenhof wird das märchenhafte Stück „Drachenblut & Blümchenpflaster“ der Zitadelle Puppet Company Berlin aufgeführt. Der Circ Rodini besucht neben Graz auch andere Städte wie Leibnitz und Stainz. Der Cirque Aital verwandelt den Augarten in eine bunte Mischung aus Nomadenlager, Bauernhof und Dorfplatz.

Tanzvergnügen in der Kaiserfeldgasse

Ein weiteres Highlight sind die „Open Dance“-Abende in der Kaiserfeldgasse. Ab 19 Uhr wird die Straße für den Autoverkehr gesperrt, um 21 Uhr beginnt das Tanzvergnügen mit verschiedenen Formationen.