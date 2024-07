Ab 12. August: Umbau am Bahnhof in Oberdrauburg beginnt

Die Vorarbeiten für die Modernisierung des Bahnhofs Oberdrauburg haben bereits begonnen. Ab 12. August 2024 soll dort eine Mobilitätsdrehscheibe mit zwei neuen Bushaltestellen errichtet und die Anlagen für Park&Ride- und Bike&Ride erweitert werden. In Summe werden 46 PKW-Abstellplätze sowie zwei Kiss&Ride Plätze neu errichtet.

ÖBB setzen auf Barrierefreiheit

Am neuen Mittelbahnsteig mit einer Gesamtlänge von 220 Metern werden zudem auch Fernverkehrszüge problemlos halten können. Des Weiteren ermöglicht er den Reisenden in Zukunft den niveaugleichen Ein- und Ausstieg in die Züge. Zusätzlich wird die Barrierefreiheit am Bahnhof durch neues taktiles Leitsystem, neue Beleuchtungen und Lautsprecher sowie durch Anpassung der Rampenneigung zum Mittelbahnsteig wesentlich verbessert. Der Ticketautomat im Aufnahmegebäude wird durch eine neue Rampe ebenfalls barrierefrei erreichbar. Darüber hinaus erhält der Mittelbahnsteig eine neue, wettergeschützte Wartekoje. Für die Maßnahmen werden insgesamt rund 3,3 Millionen Euro investiert. Das Land Kärnten beteiligt sich mit einem Kostenbeitrag von zirka eine Million Euro. Die Gemeinde beteiligt sich mit einem Kostenbeitrag an der Erweiterung der Bike&Ride-Anlage sowie an den Arbeiten am Bahnhofsvorplatz.

Kann zu Lärm- und Staubentwicklung kommen

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis 29. November 2024 dauern. Um diese zügig ausführen und den Bahnbetrieb aufrechterhalten zu können, werden die Arbeiten teilweise auch nachts und an Wochenenden stattfinden. „Wir versuchen, die Unannehmlichkeiten für die Anrainer so gering wie möglich zu halten. Während der Arbeiten kann es trotzdem zu Lärm- und Staubentwicklung kommen“, heißt es seitens der ÖBB abschließend.