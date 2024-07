Kärntner setzen auf Selbständigkeit: Hier gabs die meisten Neugründungen

Im ersten Halbjahr gab es heuer in Kärnten 1.184 neue Gewerbeanmeldungen. Damit sei die Zahl gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig gesunken. „Wir sehen, dass unsere Gründerinnen und Gründer die wirtschaftliche Herausforderung auch als Chance sehen und positiv in die Zukunft blicken“, so Lucija Wakounig, Leiterin des Gründerservice der Wirtschaftskammer. Die meisten Neugründungen gab es in den Bezirken Klagenfurt-Stadt, Villach-Land und Spittal. Bürokratie und Verwaltung seien aber allzu oft ein Hindernis, beklagt Nika Basic, Landesvorsitzende der Jungen Wirtschaft (JW).

Frauenanteil bei den Neugründungen steigt

Die meisten Gründungen verbuchen die Sparten Gewerbe und Handwerk, Handel sowie Information und Consulting. Auf Rekordkurs bei den Neugründungen liegen Frauen: Die Zahl der neuen Einzelunternehmen in weiblicher Hand stieg im ersten Halbjahr 2024 auf 45,5 Prozent. Das Durchschnittsalter der Gründerinnen und Gründer liegt bei 36,5 Jahren. Die Motive für eine Unternehmensgründung hätten sich kaum verändert. Nach wie vor wollen die neuen Unternehmer flexibler in ihrer Zeit- und Lebensgestaltung sein oder sehen in der Selbständigkeit eine neue berufliche Perspektive im Alter (jeweils 71 Prozent). Knapp zwei Drittel (63 Prozent) geben an, ihr eigener Chef sein zu wollen oder die Verantwortung, die sie als Angestellte hatten, lieber ins eigene Unternehmen einzubringen. Die größten Herausforderungen seien für jeweils ein Viertel der neuen Unternehmer Sozialversicherung, Steuern und Abgaben.

Zahl der Betriebsnachfolgen klettert in Kärnten nach oben

Im vergangenen Jahr wurden in Kärnten 490 Betriebe von neuen Unternehmern übernommen. Das ist ein sattes Plus von sieben Prozent gegenüber 2022. Auch hier gab es die meisten Übernahmen in der Sparte Gewerbe und Handwerk, dicht gefolgt von den Sparten Tourismus und Freizeitwirtschaft sowie Handel. Bis 2029 stehen in Österreich insgesamt 51.500 Unternehmen zur Übergabe an. Das sei knapp ein Viertel aller Arbeitgeberbetriebe. Damit verbunden sind knapp 700.000 Arbeitsplätze. JW-Landesvorsitzender Martin Figge dazu: „Steuerliche Anreize und Erleichterungen für Jungunternehmer und Nachfolger sind dabei besonders wichtig, um die finanzielle Belastung in der Startphase zu reduzieren und die Liquidität zu sichern. Gerade für Unternehmen mit Mitarbeitern ist die Senkung der Lohnnebenkosten das wichtigste Instrument.“ Wer ein Unternehmen gründen möchte, findet übrigens Unterstützung bei der Wirtschaftskammer Kärnten.