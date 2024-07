Alkolenkerin von Polizei gestoppt: Führerschein ist weg

Veröffentlicht am 26. Juli 2024, 08:08 / ©Chalabala/ #467690392/ stock.adobe.com

Die Polizisten konnten den betreffenden PKW im Bereich einer Straßenausbuchtung feststellen. Der Lenker des Fahrzeuges versuchte sich in weiterer Folge einer Verkehrskontrolle zu entziehen und setzte die Fahrt in Richtung Münzkirchen fort, konnte jedoch 400 Meter weiter von den Polizisten unter Verwendung von Blaulicht und Folgetonhorn zum Stillstand gebracht werden. Bei der Lenker – und Fahrzeugkontrolle konnte eine 48-jährige Frau aus dem Bezirk Schärding als Lenkerin identifiziert werden. Ein mit ihr durchgeführter Alkotest verlief positiv. Der Führerschein wurde der Lenkerin vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Aufgrund der starken Alkoholisierung verblieben die Beamten bis zur Abholung der Frau am Ort der Amtshandlung.