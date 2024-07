Spektakuläre Verfolgungsfahrt in der Südsteiermark – Polizei sucht Zeugen

Veröffentlicht am 26. Juli 2024, 08:51 / ©Montage: AdobeStock/ Ewald Fröch & Canva

Gegen 15 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Die 43-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark hatte zuvor eine Arztordination besucht und war anschließend in einem Wagen geflohen. Mehrere Polizeistreifen nahmen die Verfolgung auf, als die Frau in Wagna gesichtet wurde. Trotz zahlreicher Anhalteversuche ignorierte sie die Polizei und setzte ihre Flucht fort. Dabei raste sie teilweise frontal auf Straßensperren zu, was nur durch schnelle Ausweichmanöver der Polizeifahrzeuge verhindert werden konnte.

Waghalsige Flucht mit 150 km/h

Die gefährliche Verfolgungsfahrt führte die Frau über Landscha (B67), Wagendorf (L208) und die Schwarzautalstraße (L624) bis nach Labuttendorf. Auf ihrem Weg zeigte sie waghalsige Fahrmanöver und erreichte Geschwindigkeiten von bis zu 150 km/h. Erst nach etwa 30 Minuten konnte die Frau in der Nähe einer aufgegebenen Tankstelle von den nachfolgenden Polizeistreifen zur freiwilligen Anhaltung bewegt werden. Bei der Festnahme touchierte ihr Fahrzeug einen Streifenwagen, was zu leichten Schäden an diesem führte.

43-Jährige ins Krankenhaus gebracht

„Die leicht alkoholisierte und offenbar unter Medikamenteneinfluss stehenden Frau wurde umgehend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Verletzt wurde niemand“, heißt es seitens der Polizei.