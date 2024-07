Opening: „vomFASS“ lädt zur Eröffnungsfeier am Hauptplatz ein

Veröffentlicht am 26. Juli 2024, 08:55 / ©5min.at

Eine der größten Herausforderungen beim alten Standort bestand darin, dass es im bisherigen Geschäft keinen separaten Raum gab, um geschlossene Gesellschaften zu empfangen und die Kunden optimal zu bedienen, wie Gabriele Koller im Gespräch mit 5min.at erklärte. Der neue Standort bietet nun eine klare Aufteilung: Vorne befindet sich der Verkaufsbereich, während im hinteren Bereich ein Veranstaltungsraum für Verkostungen und Firmenfeiern bereitsteht. Wir haben berichtet.

Feierliche Eröffnung

Die offizielle Eröffnung des Geschäftes fand am 24. Juli 2024 statt. Die feierliche Eröffnung findet am Freitag, den 26. Juli 2024, um 17 Uhr statt. „Wir freuen uns auf deinen Besuch“, so das Team von „vomFASS“.

