Weitere Festnahmen nach Messerstechereien in Wien

Bei den Vorfällen wurden mehrere Personen mit Messern verletzt. Die Tatverdächtigen gehören zu losen Zusammenschlüssen, die über Messengerdienste kommunizieren und zu Gewalttaten anstacheln. Motive sind häufig angebliche Ehrverletzungen, Belästigungen von Frauen oder Racheakte für vergangene Vorfälle.

Polizeiliche Maßnahmen und Ermittlungen

In Reaktion auf die Vorfälle hat die Polizei sofortige und umfassende Maßnahmen ergriffen:

Uniformierte Präsenz und zivile Aktionen: Stärkung der sichtbaren Polizeipräsenz in den betroffenen Gebieten und verdeckte Ermittlungen.

Festnahmen und weitere Entwicklungen

Nach den ersten Festnahmen eines 29-jährigen Tatverdächtigen in Wien-Donaustadt hat das Landeskriminalamt Wien in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt weitere Fortschritte erzielt. Zwei zusätzliche Tatverdächtige, syrische Staatsangehörige im Alter von 19 und 34 Jahren, wurden identifiziert, festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Diese Männer sollen am 5. Juli 2024 im Bereich des Leipziger Platzes zunächst den Besitzer eines Imbisslokals mit Messern bedroht und anschließend eine rivalisierende tschetschenische Gruppe im Anton-Kummerer-Park attackiert haben.

Weiterführende Ermittlungen

Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf Raufhandel, Nötigung und versuchten Mord. Zusätzlich wurde ein Verfahren zur Aberkennung des Schutzstatus der beiden Tatverdächtigen eingeleitet. Die Fremdenpolizei ist aktiv in den Fall involviert.