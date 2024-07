„mel&koffie“ setzt auf digitale Bons: QR-Code ersetzt Kassenzettel

Veröffentlicht am 26. Juli 2024, 09:30 / ©mel&koffie, Juljan Skurani

Die Wiener Bäckerei „mel&koffie“ führt ein neues, umweltfreundliches System ein: Ab sofort können Kunden ihre Kassenzettel bequem per QR-Code auf ihr Handy laden. Mit dieser Umstellung spart die Bäckerei jährlich über 3.000 Kassenrollen ein. Auch die Filiale am Jakominiplatz in Graz ist ab sofort Teil dieses Konzepts.

„Nachhaltigkeit ist ein zentraler Wert in unseren Backstuben“

„Wir sind stolz darauf, die erste Bäckerei in Österreich zu sein, die dieses international bewährte System implementiert“, erklärt Peter Ostendorf, Gründer von „mel&koffie“. „Nachhaltigkeit ist ein zentraler Wert in unseren Backstuben, und die Reduzierung von Papierabfällen ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Schon während der Testphase waren unsere Kunden und Mitarbeiter begeistert von der Neuerung.“