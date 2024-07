Aktionstag rückte psychische Gesundheit von Jugendlichen in den Fokus

„Viele Jugendliche nutzen die wohlverdienten Sommerferien oder den Feierabend, um sich mit Freundinnen und Freunden im Strandbad zu treffen. Wir möchten die Jugendlichen dort erreichen und sie auf das umfangreiche Angebot der Jugendabteilung aufmerksam zu machen. Unsere Jugendzentren und die Mitglieder des Jugendrates leisten hervorragende Arbeit“, betont Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ).

Informationsnachmittag im Strandbad

Immerhin ist eine stabile psychische Gesundheit eine wichtige Voraussetzung, damit Kinder und Jugendliche gesund aufwachsen können. Belastungen, wie etwa Misserfolge in der Schule oder im Beruf, Konflikte mit Freunden und Familie oder Zukunftsängste können das psychosoziale Wohlbefinden junger Menschen beeinflussen. Dadurch kann auch das Risiko für psychische Erkrankungen steigen. Um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, wurde der Informationsnachmittag im Strandbad Klagenfurt veranstaltet.

Anlaufstellen in Klagenfurt wurden vorgestellt

Im Pop-Up-Studio zum Thema „Du bist OK!“ konnten die teilnehmenden Jugendlichen sich auf spielerische und kreative Weise mit dem Thema der psychischen Gesundheit beschäftigen. Es wurden Ideen gesammelt, welche Plätze und Tätigkeiten Jugendlichen in Klagenfurt guttun und wo sie sich gerne aufhalten, um so einen positiven Zugang zum Thema psychische Gesundheit zu ermöglichen. „Leider ist es in unserer Gesellschaft häufig noch ein Tabuthema. Mit diesem Informationstag möchten wir darauf aufmerksam machen, was in Klagenfurt schon möglich ist und Ideen sammeln, was für das Wohlbefinden der Jugend noch verbessert werden kann“, so die beiden Jugendrätinnen Bernadette und Michael. Zudem wurden Anlaufstellen vorgestellt, wo junge Menschen in der Stadt Unterstützung und Hilfe bei psychischen Belastungen erhalten.