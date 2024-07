Rudi Anschober zu Gast in der Bücherei Stanz

Rudi Anschober, ehemaliger Gesundheitsminister und renommierter Autor, wird am 29. Oktober 2024 in der Bücherei Stanz im Mürztal erwartet. Von 19 bis 20.30 Uhr liest er aus seinem aktuellen Werk „Wie wir uns die Zukunft zurückholen„, in dem er Ideen und Lösungsansätze für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Welt präsentiert. Karten sind ab 1. September 2024 im Vorverkauf für 8 Euro erhältlich, an der Abendkasse kosten sie 10 Euro.

Vorverkauf: 8 Euro / Abendkasse: 10 Euro Kartenreservierungen im Gemeindeamt oder direkt in der Bücherei Stanz vorgenommen werden.