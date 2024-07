Lenkerin bemerkt Rauch: Kurz danach steht Auto in Vollbrand

Veröffentlicht am 26. Juli 2024, 10:42 / ©C. Stoxreiter

Am Ende des Gegenverkehrbereichs zwischen der Baustelle Hüttau und Eben bemerkte die Pongauerin eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum ihres PKW. Die 64-Jährige fuhr sofort auf den Pannenstreifen. Im selben Moment begann der PKW im Motorraum zu brennen. Das in kürzeste Zeit Vollbrand stehende Fahrzeug konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Frau blieb bei dem Vorfall unverletzt. Die Tunnelkette der A10 musste für die Zeit Aufräumarbeiten für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt werden.