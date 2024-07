BIER am Stimmzettel: Bierpartei bundesweit bei Nationalratswahl wählbar

Wie heute bekannt gegeben wurde, wird die Bierpartei bei der bevorstehenden Nationalratswahl in Österreich bundesweit kandidieren. Nach erfolgreicher Sammlung der erforderlichen Unterstützungserklärungen in allen neun Bundesländern kann die Partei von Dominik Wlazny nun offiziell auf dem Stimmzettel erscheinen. „Österreich ist voll“, kommentierte Wlazny den Erfolg der Partei, die nach eigener Angabe in allen Bundesländern die nötigen Unterschriften eingereicht hat, berichtet der ORF. Auf den Wahlunterlagen wird die Bierpartei unter dem Namen „BIER“ aufscheinen.

Parteigeschichte und Erfolge

Die Bierpartei wurde 2015 als Satireprojekt des Punkrocksängers Marco Pogo gegründet. Ursprünglich als humorvolle Reaktion auf die politische Landschaft gestartet, hat sich die Partei seitdem einen festen Platz in der österreichischen Politik erarbeitet. Bei der Nationalratswahl 2019 trat die Partei zunächst nur in Wien an und erhielt dort knapp 5.000 Stimmen. Seit 2020 ist die Bierpartei mit elf Mandaten in den Bezirksvertretungen Wiens vertreten, konnte jedoch den Einzug in den Wiener Landtag nicht schaffen.

Höchster Erfolg und Zukunftsperspektiven

Der größte Erfolg der Bierpartei war die Teilnahme an der Bundespräsidentenwahl, bei der Parteigründer Dominik Wlazny 8,3 Prozent der Stimmen erreichte und in Wien sogar den zweiten Platz belegte. Die aktuelle Umfragelage deutet darauf hin, dass die Bierpartei Chancen hat, in den Nationalrat einzuziehen. Die bevorstehende Wahl wird zeigen, ob das satirische Konzept der Partei bei den Wählerinnen und Wählern auf Anklang stößt.