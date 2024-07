Neuzugang: Wolfsberger AC verpflichtet David Atanga

Am Foto: WAC-Trainer Dietmar Kühbauer und Stürmer David Atanga (v.l.)

Veröffentlicht am 26. Juli 2024, 11:20 / ©RZ Pellets WAC / Pessentheiner

Ablösefrei kommt der gebürtige Ghanaer David Atanga vom belgischen Verein KV Oostende ins Lavanttal. Der Linksfuß wechselte im Jänner 2015 von RB Ghana nach Österreich und spielte die ersten eineinhalb Jahre beim FC Liefering, wobei er auch einige Male für den FC Red Bull Salzburg in der Bundesliga sowie der Qualifikation zur Champions League und Europa League auflief. Nach mehreren Leihstationen in Österreich und Deutschland verbrachte er die letzten drei Spielzeiten bei KV Oostende, wo er in 74 Einsätzen elf Treffer erzielte und zwei Vorlagen lieferte.

Vertrag über zwei Jahre beim WAC

In Wolfsberg unterschreibt der 1,80 Meter große Angreifer einen Vertrag über zwei Jahre – plus Option auf ein weiteres Jahr. Atanga dazu: „Ich bin froh, dass der Transfer zum WAC geklappt hat und freue mich schon darauf, meine neuen Teamkollegen und das Trainerteam kennenzulernen.“