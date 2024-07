Verhaftet: Täter (16) wollte Waren im vierstelligen Eurobereich stehlen

Der Detektiv erstattete Anzeige und teilte den Beamten der Polizeiinspektion Mistelbach mit, dass sich der Beschuldigte noch im Gebäude befinde und gab eine Personsbeschreibung ab. Als der Verdächtige das Geschäft verließ, sprach ihn ein Polizist an. Daraufhin flüchtete der mutmaßliche Ladendieb.

Im Gebüsch versteckt

Bedienstete der Polizeiinspektion Mistelbach haben den 16-Jährigen bei der Fahndung in einem Gebüsch versteckt in Mistelbach aufgefunden und vorläufig festgenommen. Die Erhebungen ergaben, dass der Beschuldigte am 19. Juli 2024 in einer anderen Filiale ebenfalls versucht habe, Waren zu stehlen. Beim Diebesgut handelte es sich großteils um Alkoholika, aber auch Markensportbekleidung im mittleren vierstelligen Eurobereich. Erhebungen zu weiteren ähnlich gelagerten Straftaten werden noch geführt. Der Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die do. Justizanstalt eingeliefert.