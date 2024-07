Es geht wieder los: Hartberg startet in den ÖFB Cup

In der 1. Runde des Pokals steht dem TSV Egger Glas Hartberg ein Auswärtsspiel bevor. Heute trifft die Mannschaft von Trainer Markus Schopp auf den Regionalligisten Bischofshofen Sportklub 1933. Der Anpfiff erfolgt um 19 Uhr, und das Spiel wird von Bundesliga-Schiedsrichter Achim Untergasser aus Oberösterreich geleitet.

Frischer Wind im Hartberger Kader

Der TSV Hartberg hat sich in der Sommerpause ordentlich umgestellt. Mit 15 neuen Spielern und ebenso vielen Abgängen zeigt der Kader einen umfassenden Wandel. Die Mannschaft wurde verstärkt, verjüngt und sollte noch ein Spieler mit dem Gesamtpaket von Markus Schopp voll überzeugen, könnte es noch zu weiteren Transferbewegungen kommen. Die Kaderplanung ist jedoch weitgehend abgeschlossen. Trotz der zahlreichen Veränderungen sind die Hartberger als klarer Favorit in die Saison gestartet und streben mit aller Entschlossenheit den Einzug in die 2. Runde des Cups an.

„Wir sind gut vorbereitet“

Markus Schopp, Cheftrainer des TSV Hartberg, äußerte sich vor dem Spiel: „Bischofshofen hat sich im Frühjahr stark entwickelt und tritt mutig und zielstrebig auf. Wir sind gut vorbereitet und wissen, was uns erwartet. Es ist wichtig, dass wir unser Spiel auf den Platz bringen, um als Sieger hervorzugehen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen in die nächste Runde des Cups einziehen.“

„Die Vorbereitung ist vorbei, jetzt zählt es“

Kapitän Jürgen Heil zeigte sich ebenfalls motiviert: „Die Vorbereitung ist vorbei, jetzt zählt es. Die Zeit ohne echte Ergebnisse war lang und manchmal frustrierend, aber nun geht es um mehr als nur um Entwicklung. Wir freuen uns als Mannschaft und Verein auf den Start der neuen Saison. Nach der starken letzten Saison setzen wir alles daran, erneut erfolgreich zu sein. Morgen wollen wir in Bischofshofen einen starken Auftritt hinlegen und den ersten Schritt in Richtung nächste Cup-Runde machen.“