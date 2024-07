Unwetter verursachte Schäden in Millionenhöhe

Ein verheerendes Unwetter zog am 21. Juli 2024 über Kärnten. Beim heutigen Sicherheitsgipfel – an dem neben der Politik auch Vertreter von Kärntens Einsatz-, Blaulicht- und Rettungsorganisationen teilnahmen – wurden deshalb zunächst die Schäden an der öffentlichen Infrastruktur thematisiert. „An den Landesstraßen sowie im ländlichen Wegenetz in den Bezirken Spittal, St. Veit und Wolfsberg gehen wir nach Erstschätzungen von Schäden in der Höhe von mehreren Millionen Euro aus. Genauere Schadensbewertungen finden derzeit statt. Besonders betroffen ist die Innerkrems-Landesstraße – hier gibt es insgesamt 28 Schadstellen“, berichtete Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Aktuell werde rund um die Uhr an der Wiederherstellung der Landesstraße gearbeitet.

Finanzielle Unterstützung für betroffene Kärntner

Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) rückte zudem die Unwetterschäden an der privaten Infrastruktur in den Mittelpunkt. „In den Bezirken Spittal, St. Veit und Wolfsberg sind 159 Haushalte betroffen. Wir haben uns daher entschlossen, die Soforthilfe des Landes weiterzuführen, um Betroffenen unbürokratisch und schnell helfen zu können.“ Im Zuge der Soforthilfe erhalten Betroffene eine finanzielle Unterstützung, die sich an der Schadenshöhe orientiert. Sie reicht von 1.000 Euro bis 10.000 Euro.

©LPD Kärnten/Gernot Gleiss Landesrat Daniel Fellner (m.) rückte zudem die Unwetterschäden an privater Infrastruktur in den Fokus.

Auch Drogensituation wurde bei Sicherheitsgipfel thematisiert

Vertreter der Landespolizei berichteten zudem über die Drogensituation und die Jugendkriminalität in Kärnten. Eine Häufung von Delikten, die von Jugendlichen begangen werden, sei nicht zu erkennen, betonen sie. Um präventiv zu agieren, werden Plätze, an denen Jugendliche häufig zusammentreffen und Veranstaltungen regelmäßig von Beamten bestreift. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) meinte zum heutigen Sicherheitsgipfel: „Höchstmöglicher Schutz und Sicherheit der Menschen in Kärnten steht auf unserer Prioritätenliste ganz oben. Durch die enge Abstimmung aller Beteiligten ist die Sicherheitslage in Kärnten auch eine sehr hohe. Der Sicherheitsgipfel dient zum Austausch und zur umfangreichen Information aller Beteiligten.“