Kollision mit Elektroeinrad: 14-Jähriger schwer verletzt

Am Freitagvormittag fuhr ein 41-jähriger Österreicher mit einem Elektroeinrad die Unterführung der Ampfererstraße in Innsbruck in Richtung Osten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 14-jährigen Österreicherin, die gerade die Unterführung in Richtung Westen beging.

14-Jähriger schwer verletzt

Beide Personen kamen zu Sturz wobei sich der 41-Jährige leicht und die 14-Jährige schwer verletzten. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Schwerverletzte in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert.