Liebenfels baut: Mehrere Millionen werden in Schule und Co. investiert

Anfang Juli hat man die Umbauphase der Volksschule in Liebenfels eingeleitet. Sie soll zu einem modernen und zukunftsorientierten Bildungs-, Sport- und Kulturcampus umgebaut werden. Entstehen wird eine multifunktionale Halle, die einen zeitgemäßen Sport- und Kulturbetrieb ermöglicht, wie die Gemeinde nun bekanntgibt. Zudem möchte man durch die Begrünung des Hallendaches ein ausgewogenes Raumklima schaffen, wodurch auf den Einsatz einer Klimaanlage verzichtet werden soll. Der begrünte „Open-Space-Bereich“ am Dach soll daraufhin sowohl als Frei- und Pausenbereich als auch für den Unterricht dienen. Zusätzlich werden drei neue Holzklassen errichtet. Kostenpunkt des Großprojekts: 6,5 Millionen Euro.

Kindergarten wird ebenfalls umgebaut

Parallel dazu wird übrigens auch der Kindergarten um etwa 120.000 Euro umgebaut, es wird eine zusätzliche, altersübergreifende Gruppe entstehen. Das Gemeindeamt wird ebenfalls umgebaut. Die Maßnahmen, die rund 775.000 Euro kosten, schaffen nicht nur mehr Platz sondern auch zusätzliche Diskretionszonen, „um die Anliegen der Bürger besser zu schützen“, so die Gemeinde. Finanziert wird alles ohne Fremdkredit und durch die Fördermittel des Bildungsbaufonds sowie durch die finanzielle Unterstützung des Landes, verspricht man.

Medizinische Versorgung wird verbessert

Auch die medizinische Versorgung wird verbessert, ist doch am 22. Juli der Spatenstich für eine neue Arztpraxis erfolgt. Dr. Ewald Pichler wird seine Ordination von Ebenthal nach Liebenfels verlegen und auf 145 Quadratmetern bei der Seniorenwohnanlage künftig eine Wahlarztpraxis für Kinder- und Jugendheilkunde haben. Mit Ende November sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Auch für Katastrophenschäden musste Geld aufgewendet werden

Bis spätestens Ende 2026 soll auch der Aufbau eines „zukunftsweisenden und nachhaltigen Glasfasernetzes“ im gesamten Gemeindegebiet abgeschlossen sein und eine Anschlussquote von mindestens 90 Prozent erreichen, heißt es in der Aussendung der Gemeinde weiter. In das Straßennetz (Sanierungen) wurden ebenfalls etwa 300.000 Euro investiert. Für Katastrophenschäden aus den Jahren 2023 und 2024 wurden bisher ebenfalls 165.100 Euro aufgewendet. So wurden im Juli etwa Straßenabschnitte an der Rastinger und Zojacher Straße unterspült.