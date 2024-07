Von Auto angefahren: Radfahrer (57) gegen Windschutzscheibe geschleudert

Veröffentlicht am 26. Juli 2024, 15:00 / ©arborpulchra-stock.adobe.com

Heute Vormittag, am 26. Juli, ist eine 70-jährige Kärntnerin mit ihrem Auto von der Wörthersee Südufer Straße im Bereich Viktring nach links zu einem Supermarkt eingebogen. Dabei ist sie mit einem 57-jährigen Klagenfurter kollidiert. Dieser war gerade mit seinem Rad auf dem dortigen Radweg unterwegs. Der Klagenfurter wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und kam in weiterer folge am Asphalt zu liegen. Er wurde bei dem Unfall verletzt, wie die Polizei berichtet, und musste von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht werden.