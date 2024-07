Wanderin stürzt 70 Meter ab: Mit Helikopter schwerverletzt geborgen

In weiterer Folge beabsichtigte die Gruppe über den Stubaier Höhenweg zur Sulzenauhütte abzusteigen. Gegen 11.05 Uhr verlor eine 47-jährige Niederländerin ca. 50 Meter unterhalb vom Gipfel, im Bereich eines mit einem Stahlseil gesicherten Wegstückes, aus bislang unbekannter Ursache den Halt und stürzte in weiterer Folge ca. 70 Meter über steiles und mit Felsen durchsetztes Gelände ab. Ein in der Gruppe anwesender Arzt stieg sofort zur Verletzten ab und leistete Erste Hilfe. Der 61-jährige niederländische Wanderführer setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Die Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert.