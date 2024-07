„Ein kleines Wohnzimmer“: Neue „Café Bar Allegra“ eröffnet in Villach

Biljana Moser eröffnet am 27. Juli die "Café Bar Allegra" in der Udinestraße 24.

Biljana Moser eröffnet bereits am morgigen Samstag, 27. Juli, „ihre“ neue „Café Bar Allegra“. In der Udinestraße 24, direkt neben der Firma „Miele Moser“, will sie „für unser Viertel ein kleines Wohnzimmer“ eröffnen, erklärt sie im Gespräch mit 5 Minuten. „Für uns war es logisch, dass wir das Café übernehmen, wenn es frei wird“, so Moser weiter.

Sommerfest markiert den Start des neuen Cafés

Gestartet wird mit einem Sommerfest, das schon um 15 Uhr los geht. „Um 17 Uhr folgt dann der Bieranstich, Livemusik und Gegrilltes wird es vor Ort auch geben“, weiß die Villacherin. Im Café wird man künftig unter der Woche von 8 bis 12 und von 15 bis 20 Uhr sowie am Samstag von 16 bis 22 Uhr neben Café unter anderem auch Croissants, Snacks, Spritzer und Hauswein bekommen.