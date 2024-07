Klagenfurter Stadträtin macht auf riesige Pensionslücke aufmerksam

Veröffentlicht am 26. Juli 2024, 16:05 / ©StadtKommunikation / Just

Am 8. August ist in Kärnten der Tag, an dem Männer bereits so viel Pension erhalten haben, wie Frauen erst bis Jahresende bekommen werden. Während Kärntner durchschnittlich 2.186 Euro Pension beziehen, bekommen Frauen im Durchschnitt lediglich 1.326 Euro. Rund 39,3 Prozent beträgt die Differenz zwischen den Geschlechtern also. Um die Menschen im Vorfeld für dieses Thema zu sensibilisieren, fand am Freitagnachmittag, den 26. Juli, eine Verteilaktion mit Postkarten und „Vollzeit/Teilzeit“-Linealen, die zur Aufklärung beitragen sollen, vor dem Strandbad Klagenfurt statt.

Kärnten steht österreichweit „gut“ da

„Der „Equal Pension Day“ demonstriert, wie groß die Pensionslücke zwischen Frauen und Männern auch noch im Jahr 2024 ist. Es ist an der Zeit, dass wir den Ursachen auf den Grund gehen und Maßnahmen ergreifen, um eine faire und gleichmäßig verteilte Altersvorsorge für alle zu gewährleisten“, so Frauenreferentin Constance Mochar. Kärnten liegt österreichweit auf Platz acht im Negativ-Ranking. Platz eins belegt Vorarlberg, gefolgt von Oberösterreich. In sieben von neun Bundesländern beträgt die Pensionslücke noch immer über 40 Prozent. „Wichtige Maßnahmen für eine Schließung der Pensionslücke sind unter anderem flächendeckende Kinderbetreuung, Rechtsanspruch auf einen Vollzeitarbeitsstelle und gesunde Arbeitsbedingungen“, heißt es seitens der Stadt abschließend.