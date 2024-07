Kinder bei Sturm ums Leben gekommen: Denkmal erinnert jetzt an sie

Die schreckliche Tragödie hat sich am Mettersdorfer See bei St. Andrä ereignet.

Bei einem schweren Gewitter mit heftigen Sturmböen kamen die beiden Kinder Christina und Eva am 18. August 2022 am Mettersdorfer See bei St. Andrä ums Leben. Zudem wurden mehrere Menschen verletzt – 5 Minuten berichtete. Im Beisein von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Katastrophenschutzlandesrat Daniel Fellner (SPÖ) wurde deshalb am heutigen Freitag ein Denkmal für die Sturmopfer gesegnet. Zudem wurden an die vielen Einsatzkräfte und Zivilpersonen – die damals geholfen, gerettet, geborgen und koordiniert haben – Ehrungsurkunden der Stadtgemeinde St. Andrä verteilt.

Ein Denkmal soll Trost spenden

„Es ist unsere Pflicht und noch viel mehr unser Herzensanliegen, euch allen Danke zu sagen“, betonte Kärntens Landeshauptmann. Er selbst war 2022 kurz nach dem Unglück vor Ort und sprach damals mit vielen der im Einsatz stehenden Personen. „Diese Situation war das Leben in seiner schlimmsten und extremsten Form. Neben der Nachbetreuung aller Betroffenen ist es auch wichtig, daraus als Gesellschaft zu lernen“, sagte er und Landesrat Fellner ergänzte: „Jede und jeder hat eine Erinnerung an diesen Tag, die wohl nie weggeht“, meinte er. Das heute eröffnete Denkmal solle trösten, „wie eine Hand auf der Schulter. Ohne Worte, weil wir hier nicht die richtigen Worte finden werden.“

Gedenkfeier für Sturmopfer

Bürgermeisterin Maria Knauder (SPÖ) betonte ebenfalls, dass das Denkmal dabei helfen solle, die Situation zu fassen und zu begreifen. Es sei ein besonderer Platz, um an die Sturmopfer zu denken: „Glaube, Liebe und Hoffnung sollen Trost spenden.“ Das Denkmal wurde von Künstler Manfred Kumpusch geschaffen. Die Gesamtkoordination lag bei Manfred Mörth, einen lyrischen Beitrag dafür leistete Eva Sauerschnig: „Mögen die funkelnden Glanzlichter des Wassers im Sonnenschein Hoffnung geben und Zeichen für ein Wiedersehen im Himmel sein.“ Gesegnet wurde das Denkmal von Stadtpfarrer Gerfried Sitar.