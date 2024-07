8.000 Euro: „Casino Velden“ unterstützt „pro mente kärnten“

Veröffentlicht am 26. Juli 2024, 16:31 / ©Casino Velden

Das „Casino Velden“ unterstützt „pro mente kärnten“ mit ihrer Initiative „Unser Einsatz für Österreich“ heuer bereits zum zweiten Mal. Im Rahmen dieser Unterstützung wird ein „Corporate Volunteering“ in der Tagesstätte „Sunflower“ stattfinden, bei dem Casino Mitarbeiter mit Klienten gemeinsam die Räumlichkeiten ausmalen.

Wer spendet, darf am Glücksrad drehen

Am Freitag, den 25. Oktober, wird in den City Arkaden dann gemeinsame Sache gemacht. Während „pro mente Kärnten“ über psychische Gesundheit sowie ihre Einrichtungen informiert, darf man gegen eine freiwillige Spende für „pro mente kärnten“ am Glücksrad des Casino Velden drehen und mit etwas Glück gewinnen.

Info-Veranstaltung im Casineum Velden

Bei der Informationsveranstaltung „Aus dem Nebel in das Leben“ am Mittwoch, den 30. Oktober im Casineum Velden, sprechen inspirierende Persönlichkeiten über mentale Gesundheit. Schon jetzt hat jedenfalls Casinodirektorin Marion Roseneder den Sponsorenbetrag von 8.000 Euro offiziell an Georg Spiel, Obmann und Geschäftsführer von „pro mente kärnten“, übergeben.