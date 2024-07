Juliana (77) sucht Liebesglück: „Mein Neuer kann 10 Jahre jünger sein“

Sieben Kandidatinnen und Kandidaten begleitet Nina Horowitz in der vierten Ausgabe der neuen Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ am Montag, dem 29. Juli 2024, auf ORF 2. Erstmals tritt ein partnersuchendes Geschwisterpaar gemeinsam vor die Kamera. Die Rede ist von Sylvia und Christian, 69 und 66 Jahre, aus Wien, die nicht nur familiäre Bande einen, sondern auch der Sinn für Humor. Von den weiteren fünf einsamen Herzen – drei Damen und zwei Herren – kommen diesmal gleich drei Singles aus der Steiermark und je einer aus Niederösterreich und Wien.

Daniel: „Wenn ein Mann mit blauen Augen vor mir steht, kann ich dahinschmelzen!“

Daniel, 32 Jahre, Bürokaufmann aus der Steiermark, hat eine große Leidenschaft für Meeresluft und will die Welt sehen, deshalb nimmt er regelmäßig an Kreuzfahrten teil. Stolze 27 Mal war er schon auf hoher See und schwärmt von seinem tollsten Kreuzfahrt-Erlebnis im Orient: „Das Burj Khalifa am Abend, die Musik, das war wirklich – wow!“ Daniels Augen glitzern wie sein geliebtes Meer, wenn er von seiner potenziellen zweiten Hälfte spricht: „Wenn ein Mann mit blauen Augen vor mir steht, kann ich dahinschmelzen!“ Dem flexiblen Single aus der Südsteiermark ist aber am wichtigsten, „dass er mich so annimmt, wie ich bin.“ Und auch der zukünftige Partner soll geoutet sein, und „sagen können, ich bin so wie ich bin und das ist gut so!“ Daniel ist in seiner Pfarre Lektor, das heißt aber nicht, dass der neue Mann an seiner Seite gläubig sein muss. Der gemeinsame Glaube an die Liebe genügt.

©ORF/Talk TV/Wout Kichler Daniels Augen glitzern wie sein geliebtes Meer, wenn er von seiner potenziellen zweiten Hälfte spricht: „Wenn ein Mann mit blauen Augen vor mir steht, kann ich dahinschmelzen!“

Juliana: „Mein Neuer kann bis zu 10, 15 Jahre jünger sein. Älter soll der Mann auf keinen Fall sein!“

Ebenfalls aus der Steiermark kommt Juliana, 77-jährige dipl. Krankenschwester in Pension. Sie will endlich wieder lieben. Ihr neuer Lebenspartner sollte ihren Ansprüchen entgegenkommen: „Der Mann, der mich findet, ist ein Lord. Ich bin eine Lady!“ Solange der Bewerber „stattlich, gepflegt, groß und stark“ ist, ist das Aussehen egal, scherzt die Single-Dame, aber „einen Knackarsch“ darf er schon haben. Die junggebliebene Pensionistin „will eine Lanze brechen. Für alle ältere Frauen. Sie dürfen alle einen jüngeren Mann haben. So wie auch ich! Mein Neuer kann bis zu 10, 15 Jahre jünger sein. Älter soll der Mann auf keinen Fall sein!“ Und: „Was in meinem Leben fehlt, ist die sexuelle Verbindung zu einem Mann.“ Die vielseitige Kandidatin überrascht mit intimen Erkenntnissen und erklärt: „Mein unterstes Chakra ist zu, weil ich meine Sexualität nicht lebe. Das will ich wieder tun, aber nur in Verbindung mit Liebe!“ Nun liegt es an den Lords des Landes, Lady Julianas Gunst zu erlangen.

©ORF/Talk TV/Gustl Gschwantner Ihr neuer Lebenspartner sollte Julianas Ansprüchen entgegenkommen: „Der Mann, der mich findet, ist ein Lord. Ich bin eine Lady!“

Max: „Ich bin ein Mensch, der sehr gern lacht und das Leben von der positiven Seite sieht“

Der dritte Steirer in der Runde ist Max, 50, technischer Zeichner. Er freut sich auf „eine Menge Zuschriften von netten Frauen.“ Mit dem leidenschaftlichen Musikanten wird es garantiert nie langweilig, beschreibt er sich selbst doch als den „steirischen Danny DeVito. Ich bin ein Mensch, der sehr gern lacht und das Leben von der positiven Seite sieht. Weil jeder Tag schön ist, den man auf der Welt ist“. Der Genießer, der beim „Liebesg’schichten“-Dreh mit einem Glas Rotwein in der Badewanne entspannt, stellt sich seine ideale Partnerin als „eigenständige Frau mit Humor“ vor. Außerdem „wäre es schön, wenn sie ein wenig sportlich wäre. Ich habe mich gerne bewegt, aber über die Jahre hab ich das irgendwie vergessen“, scherzt Max im Gespräch mit Nina Horowitz. Seine Zukünftige sollte zwischen 45 und 60 Jahre alt sein. Ob sich die neue Frau an seiner Seite auch an seine „Claudia“ gewöhnen kann? Die Rede ist von seiner Lieblingsgitarre, die im Wohnzimmer steht und nach seiner ersten Freundin benannt ist.

©ORF/Talk TV/Gustl Gschwantner Mit dem leidenschaftlichen Musikanten wird es garantiert nie langweilig, beschreibt Max sich selbst doch als den „steirischen Danny DeVito.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.07.2024 um 18:27 Uhr aktualisiert