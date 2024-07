82-Jährige stolpert bei Wanderung und stürzt 15 Meter ab

Veröffentlicht am 26. Juli 2024, 17:26 / ©ÖAMTC/Helge Bauer

Am heutigen Freitag, 26. Juli, sind zwei Deutsche (82 und 74 Jahre alt) auf einem Wandersteig in das Königstal (Gemeindegebiet Sölden, Bezirk Imst) gewandert. Gegen 13.30 Uhr stolperte die 82-jährige Frau etwa 150 Meter vor der Liftstation des „Top-Express“ und stürzte anschließend 15 Meter in ein Bachbett ab. Sie wurde vom Rettungshubschrauber mit Verletzungen ins Krankenhaus nach Zams geflogen, wie die Polizei berichtet.